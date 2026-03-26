היום בהר הרצל תתקיים הלווית סמ"ר אורי גרינברג הי"ד

לאחר פרסום דבר נפילתו, המשפחה פרסמה היום (חמישי) את מועד הלוויה ופרטי הניחום של סמ״ר אורי גרינברג, בן 21 מפתח תקווה, לוחם בסיירת גולני, חטיבת גולני.
הלווייתו תתקיים היום, בשעה 16:00 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.
המשפחה תשב שבעה ברחוב גרושו אלכסנדר 5 בפתח תקווה. שעות הניחום נקבעו בין 10:00 ל־21:00.
על פי הודעת דובר צה״ל, גרינברג נפל הלילה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. סמוך לשעה 2:10 זיהו כוחות סיירת גולני, הפועלים תחת אוגדה 36, מספר מחבלים במרחב. זמן קצר לאחר הזיהוי התפתחה היתקלות פנים אל פנים בין הכוחות למחבלים, במהלכה נהרג הלוחם.
עוד נמסר כי במהלך האירוע נפצע לוחם נוסף באורח קל, והוא לא נדרש להמשך טיפול רפואי בבית החולים.
בצה״ל ציינו כי הכוחות חיסלו חלק מהמחבלים המעורבים בתקרית, וכי הפעילות במרחב נמשכת לצד סריקות לאיתור מחבלים נוספים.
