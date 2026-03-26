הפלישה מגיעה? צה"ל מגרש את כל תושבי דרום לבנון

אחרי ספקולציות רבות ודיווחים על כוונות ישראליות להרחיב את השליטה הביטחונית במרחב דרום לבנון עד לשטח הליטאני, דובר צה"ל בערבית פרסם הודעת פינוי דרמטית בה הורה לכלל תושבי דרום לבנון להתפנות צפונה לאלתר.

מדובר צה"ל בערבית נמסר: "אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון הנמצאים מדרום לנהר הזהראני, פעילויות הטרור של חיזבאללה מאלצות את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה באזור זה, ואין לו כוונה לפגוע בכם".

בעקבות אזהרה זו, מסרו בצה"ל: "למען ביטחונכם, אנו קוראים לכם שוב לפנות את בתיכם מיד ולהתפנות מיד אל מצפון לנהר הזהראני, כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו, כדי להבטיח את ביטחונכם, אנו קוראים לכם לעבור מיד לאזור שמצפון לנהר הזהראני. השהות מדרום לנהר הזהראני עלולה לסכן את חייכם ואת חיי משפחותיכם".