"זה החזיר אותי לשבי": רומי גונן על ההתקף חרדה מהאזעקות

רומי גונן משתפת בסטורי אישי על התקף חרדה קשה שחוותה בעקבות האזעקות: "זה זרק אותי לחוסר אונים ופחד לא נשלט" - ומזכירה את ההתמודדות שממשיכה גם אחרי השבי

שורדת השבי רומי גונן שיתפה היום (חמישי) סטורי אישי וחשוף במיוחד, שבו סיפרה על התקף חרדה קשה שחוותה בעקבות האזעקות - רגעים שהחזירו אותה לטראומה מהשבי. לדבריה, האזעקות תפסו אותה כשהייתה לבד מחוץ לבית, והובילו להתפרצות רגשית עוצמתית שלא חוותה מאז שחזרה.

רומי גונן צילום: מתוך האינסטגרם של רומי גונן

"זה ישר זרק אותי חזרה"

גונן כתבה: "אותי תפסה האזעקה פעמיים בכביש, וזה ישר זרק אותי חזרה לחוסר אונים ופחד לא נשלט". בהמשך שיתפה עד כמה החוויה הייתה קיצונית: "חוויתי את התקף החרדה הכי קיצוני שלי מאז שחזרתי, והייתי לבד".

"יש עוד אנשים כמוני בחוץ"

לצד הקושי, גונן בחרה להדגיש גם את האנשים שעזרו לה ברגעים האלה: "ברוך השם שיש אנשים טובים שישר נרתמו לעזור לי - ובזכותם יצאתי מזה. תודה לכם, זה מרגש אותי לחשוב שיש אנשים כמוכם".

בסיום, היא הפנתה מסר ישיר לציבור: "יש עוד אנשים כמוני שמסתובבים בחוץ ואולי צריכים עזרה. תעזרו, תיגשו".

רומי גונן צילום: באדיבות המשפחות

הטראומה עדיין כאן

רומי גונן, שנחטפה ב-7 באוקטובר מפסטיבל נובה ושוחררה לאחר תקופה ממושכת בשבי, ממשיכה להתמודד עם ההשלכות הנפשיות של התקופה הקשה. השיתוף שלה מציף שוב את המציאות המורכבת של שורדי השבי - ואת הרגישות שעדיין מלווה אותם גם בתוך שגרת החיים.