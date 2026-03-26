עשרות כלי נשק שמקורם מצה"ל נמצאו באזור המשולש, לוד ורמלה

41 חשודים נעצרו ערי המשולש וברמלה ולוד במסגרת פעילות המשטרה כנגד הפשיעה בחברה הערבית. במהלך חיפושים יזומים של המשטרה ומג"ב בערים נחשף אמל״ח רב, לרבות 30 רובים ואקדחים שמקורם מצה״ל.

על פי המשטרה מתחילת החודש נחשפו במסגרת אמצעי לחימה רבים, בהם: 7 רובים, 23 אקדחים, תחמושת רבה ופריטי אמל״ח נוספים. כלל הממצאים הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה. עד כה הוגשו 23 כתבי אישום, מתוכם 16 עם בקשה להארכת מעצרם של החשודים עד תום ההליכים.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן: ״לצד המשימה להציל חיים בזירות במסגרת המבצע, אנחנו מחויבים למאבק בפשיעה למען ביטחון התושבים הנורמטיביים. משטרת ישראל תמשיך לפעול בדריכות מבצעית גבוהה ברחבי הגזרה, לצד פעילותה במסגרת מבצע “שאגת הארי”, למתן מענה מהיר ומקצועי לכל אירוע ולשמירה על ביטחון הציבור".



