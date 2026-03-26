מציאות אבסורדית: צוות מד"א יילד תינוק – ורץ איתו למקלט

צוות מד"א יילד תינוק בבית בתל אביב ודקות ספורות לאחר מכן רץ איתו למקלט. פראמדיק מד״א ד״ר גל רוזן: "רצתי איתו ברחוב עם אפוד וקסדה"

אירוע חריג שמשתלב עם המציאות האבסורדית בישראל התרחש הבוקר (חמישי). אישה שכרעה ללדת בביתה בתל אביב הזעיקה את מד"א. חובש רפואת חירום במוקד, אהרון כהן, הדריך טלפונית את הבעל כיצד לסייע בלידה, בזמן שניידת טיפול נמרץ של מד״א הוזנקה למקום.

הצוות, בראשות פראמדיק מד״א ד״ר גל רוזן, יחד עם חובשי רפואת חירום ולדיסלב פריאדקו ויובל פלג, הגיע במהירות והמשיך את הלידה במקום. בתוך דקות ספורות, בין קירות הבית, הגיח לאוויר העולם תינוק בריא. אולם, דקות לאחר הלידה, נשמעו אזעקות ברחבי המרכז.

הצוות, יחד עם ההורים והתינוק שזה עתה נולד, נאלצו להתפנות במהירות למרחב מוגן, בעוד פראמדיק מד״א גל רוזן רץ עם היילוד בידו, כשהוא בן דקות ספורות בלבד.

פראמדיק מד״א ד״ר גל רוזן סיפר: "השתדלתי לאורך כל הדרך לתת לאמא ולאבא את התחושה הכי טובה שאפשר בתוך הסיטואציה הזו. למרות הלחץ והאזעקות, היה לי חשוב שהם יחוו את הרגע הזה כהורים – שיחזיקו את התינוק, שירגישו אותו, שיחתכו את חבל הטבור, שיתחילו להיקשר אליו.

"ברגע אחד מצאתי את עצמי רץ איתו ברחוב עם אפוד וקסדה, כדי להכניס אותו למרחב מוגן – וברגע הבא, כשהיה בטוח, העברתי אותו מיד לאבא. היה לי חשוב שהוא ירגיש שזה הבן שלו, שהוא זה שמגן עליו – לא מישהו זר. זו מציאות לא פשוטה, אבל בתוך כל זה – יש גם רגעים של אור. לראות תינוק בן חצי שעה במקלט ציבורי, מוקף במשפחה שמברכת ושמחה – זה משהו שלא שוכחים".

ויולט וניקולה, הורי התינוק: "זו הייתה חוויה לא פשוטה, הלידה התחילה בבית וממש כמה דקות אחרי שצוות מד״א יילד את התינוק תפסה אותנו האזעקה וירדנו למרחב המוגן"

"הצוות תפקד בצורה מדהימה, הרגיע אותנו וטיפל בנו בצורה הכי טובה שיש. זו לא החוויה האידיאלית אבל אנחנו שמחים שעבר בשלום ומודים לצוות שעזר לנו כל כך".



