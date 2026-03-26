"אני פשוט מתגעגע מידי": יושי חוזר לקהל עם מחווה מיוחדת

מתוך געגוע להופעות ולקהל, יושי מוציא לייב מיוחד לאלבום "מועדון" - עם ביצועים חיים ורגע אישי שמרגיש כמו אוויר לנשימה בתוך תקופה לא פשוטה

אחרי שהוציא לאחרונה את האלבום החדש שלו, יושי לא מחכה ומשחרר עכשיו גרסת לייב מרגשת ל"מועדון", שמביאה את השירים למקום אחר לגמרי - חי, חשוף ואינטימי יותר. הלייב סשן כולל ביצועים כמעט לכל שירי האלבום, ביניהם "מועדון", "זה לא חיים", "גיבור ילדותי", "כמה יופי יש", "אפשר לנשום", "שקמח" ו"הכי יפה", לצד הפתעה קטנה בסוף.

צפו בקטע מהאלבום של יושי

יח"צ

"לקחנו נשימה עמוקה וירדנו לכינרת"

יושי שיתף על הרגע שבו הכל התחיל: "לפני שלושה חודשים לקחנו הלהקה ואני נשימה עמוקה מהחיים וירדנו לכינרת. נכנסנו לאולפן וניגנו את שירי האלבום החדש, מועדון". לדבריו, מדובר היה ברגע שחיכה לו במיוחד - אחרי עבודה ממושכת על השירים: "השירים האלה, עליהם עבדתי בחדרי חדרים עם יזהר ועיליי אשדות, יצאו אל העולם לראשונה בחודש שעבר, וכמה חיכיתי לנגן אותם כבר עם הלהקה האהובה שלי".

"אני פשוט מתגעגע מדי"

הלייב החדש מגיע גם מתוך מקום אישי יותר - של געגוע. "התלבטתי אם להוציא את זה עכשיו, אבל אני פשוט מתגעגע מדי. מתגעגע לנגן עם חברים שלי, מתגעגע אליכם בהופעות, מתגעגע לעשות מוזיקה בלי המשקולת הזאת על הכתפיים והצפצוף הזה בטלפון". הדברים מתחברים למציאות הישראלית בתקופה האחרונה, שבה גם רגעים פשוטים כמו הופעה מרגישים רחוקים.

יושי

"אוויר לנשימה"

המסר שלו פשוט: "המוזיקה בשבילי היא מקום בלי משקולות ובלי צפצופים. מקווה שזה יהיה בשבילכם מה שזה בשבילי. אוויר לנשימה. לב". והלייב הזה בדיוק מצליח להעביר את התחושה הזו - רגע קטן של שקט בתוך כל הרעש.