המומחה טוען: זה מה שיקרה באיראן ב-72 השעות הקרובות

רגע לפני הכרעה: ההערכה הדרמטית של המומחה לכלכלת חמאס שחושפת מה באמת עומד להתרחש ב-72 השעות הקרובות באיראן

המומחה לכלכלת חמאס אייל עופר מפרסם היום (חמישי) הערכת מצב דרמטית לפיה המערכה מול איראן מגיעה לנקודת פיתול. מניתוח שפרסם עולה כי קיימות כעת שתי אפשרויות מרכזיות: הגעה להפסקת אש בתוך 48 עד 72 שעות, או לחלופין, הידרדרות להסלמה אמריקאית משמעותית ביותר



על פי הניתוח, במידה והמגעים לרגיעה ייכשלו, תחל כבר בתחילת השבוע הבא מערכה אווירית עצימה שתימשך כשבוע. המערכה תתבסס על כוח אווירי בלבד, ללא הפעלת כוחות קרקע בטווח הזמן המיידי.



עופר מציין כי לאחרונה הועברה לאזור כמות נכבדה של מטוסי קרב מארה"ב ומאירופה, בסדר גודל המשתווה ואף עולה על כנף אווירית של נושאת מטוסים שלמה.

בנק המטרות האמריקאי, מעריך עופר, לא יוגבל רק למיצרי הורמוז ו"ערי הטילים", אלא יתמקד משמעותית בסמלי המשטר, בסיסי משמרות המהפכה וכוחות הבאסיג'.



בנוסף לאילוצים הפוליטיים של הנשיא טראמפ מול הקונגרס, עולה תרחיש אפשרי לפיו חילות האוויר של סעודיה ואיחוד האמירויות יצטרפו לתקיפות. בשלב זה, הימים הקרובים הם שיוכיחו לאן פניו של המשא ומתן.