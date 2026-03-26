השלכות ה-AI: יצחק עמית במכתב חריג לשופטים

צחי עוזיאל, מנהל בתי המשפט, שלח היום (חמישי) מכתב לכל שופטי, רשמי ועובדי המערכת על התמודדות מערכת המשפט עם הבינה המלאכותית.

בהודעה נמסר כי בחודשים האחרונים, על רקע ההתפתחות המואצת של טכנולוגיית הבינה המלאכותית והשלכותיה על עולם המשפט – סוגיות אשר נדונות בין היתר בפסיקת בית המשפט העליון – מונה צוות לגיבוש קוד אתי מערכתי לשימוש בכלים אלו על ידי שופטי ועובדי הרשות השופטת. הקוד האתי שגובש נועד להתוות עקרונות וכללים לשימוש אחראי ומושכל בטכנולוגיה זו במסגרת עבודת המערכת.

היום הופץ לכל שופטי רשמי ועובדי המערכת הקוד האתי שאושר על ידי נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ומנהל בתי המשפט השופט צחי עוזיאל.

עוד נמסר: "תחום הבינה המלאכותית הוא דינמי ומתפתח בקצב מהיר. בהתאם לכך, הרשות השופטת תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, ותבחן מעת לעת את הצורך בעדכון והתאמה של הקוד האתי ושל דרכי השימוש בכלים אלו, על מנת להבטיח שימוש אחראי, מושכל ותואם את ערכי היסוד של המערכת".