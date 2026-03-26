בלי בושה: איראן הודיעה שתגייס ילדים בני 12 למלחמה

משמרות המהפכה האיראניים הודיעו על הורדת גיל הגיוס להשתתפות בפעילות צבאית לגיל 12 בלבד, והודיעו כי 'כולם ילחמו למען איראן'

בצעד בעל השלכות מחרידות, משמרות המהפכה הודיעו על שינוי במדיניות הגיוס לארגון, והצהירו כי מעכשיו בנים מגיל 12 ומעלה יוכלו להשתתף בלחימה. מדיניות דומה הופעלה בזמן מלחמת איראן-עיראק בשנות ה-80.

גורמים בכירים במנגנוני הגיוס של משמרות המהפכה מסרו לתקשורת הממלכתית באיראן כי "לאור המצב הנוכחי ולאור בקשות רבות מהציבור, הוחלט על התאמת גיל הגיוס. מעתה גברים מגיל 12 ומעלה יוכלו להתגייס לפעילות תמיכה מלחמתית".

ראחים נאדאלי, בכיר במערך הגיוס של המשמרות הסביר: "אנחנו מקבלים המון בקשות להצטרפות למערכה, פונים אלינו בני 13 ו-12 שרוצים לתת למען האומה, על כן הוחלט להתאים את גיל הגיוס ל-12".

מהלך דומה בוצע גם במהלך שנות מלחמת איראן-עיראק בשנות ה-80, אך שאז איבדה איראן כ-2 מיליון הרוגים לפני שהפעילה מהלך דומה. הדבר יכול להצביע על משבר כוח אדום חמור בתוך מנגנוני המשטר, בין אם כתוצאה מחיסולים או עריקות.