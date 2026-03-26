ישראלי הורשע לאחר שהעביר לאיראן מיקומי נפילות טילים

בית המשפט המחוזי בנצרת הרשיע היום (חמישי) את תחריר ספדי, תושב מסעדה, בעבירה של ריגול לטובת איראן, לאחר שהעביר לתושב סוריה מידע על תנועות טנקים ועל מיקומי נפילות טילים, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בשנים 2019-2024.

השופט מורן מרגלית דחה את טענותיו של ספדי, שההודאות שמסר בחקירותיו בשב"כ ובמשטרה הוצאו ממנו תחת לחץ נפשי ותרגילי חקירה שהופעלו עליו.

על פי כתב האישום המתוקן, שהוגש באמצעות עו"ד אוהד כהן מפרקליטות מחוז צפון, ספדי עמד בקשר עם חוסאם זידאן, תושב סוריה המשמש ככתב ברשת התקשורת "אל עלם" האיראנית, וזאת למרות שספדי הודה שחשד שזידאן פועל עבור ענף פלסטין בכוח קודס האיראני, שהוא זרוע של משמרות המהפכה. אביו של ספדי היה בקשר עם זידאן כ-10 שנים ומכאן הקשר שנוצר בין השניים.

בין השנים 2019–2024 אסף ספדי והעביר לזידאן מידע רגיש הנוגע לפעילות כוחות צה”ל באזור הצפון, לרבות תיעוד תנועות טנקים, צילומי כוחות צבא ודיווחים על נפילות טילים. בשנת 2019 העבירו לראשונה ספדי ואביו תמונות של נפילות טילים וכלים צבאיים. ב-2023 החל ספדי לחשוד שזידאן עובד גם עבור שירותי הביטחון בסוריה ובאיראן, אך למרות זאת במהלך השנים 2023–2024, ובפרט בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", העביר ספדי מידע עדכני על תנועות כוחות צה”ל ונפילות טילים, וזאת לבקשת אביו ולבקשת זידאן.

כאמור, ספדי הודה בחקירותיו שהוא חשד שייתכן שהעיתונאי הסורי זידאן עובד עם הביטחון האיראני או הסורי, וביהמ"ש קבע שהפרקליטות הוכיחה במידת ההוכחה הנדרשת שהודאות החוץ שלו ניתנו באופן חופשי ומרצון.

השופט מרגלית קבע בהכרעת הדין, כי "הוכח במידה הנדרשת ואף למעלה מכך, כי הנאשם ביצע את המיוחס לו במסגרת תיק זה מתוך ידיעה מלאה וברורה שמעשיו עלולים לפגוע בביטחון המדינה". עוד קבע, ש"טענת הנאשם לפיה פעולותיו היו במסגרת עיתונאית כלשהי איננה סבירה כלל ועיקר, שכן לו אלו היו פני הדברים, לא היה מקום להסתיר את הקשר בינו ובין חוסאם (זידאן)".

זאת, משום שספדי "ציין בפה מלא כי כבר בשנת 2019, עת החל אביו לבקש ממנו להתמקד בתיעוד כוחות צבא, חשד כי מדובר במעשה פסול ולא חוקי... בהמשך הודעתו, ציין הנאשם כי עד היום הוא זוכר את התחושה שהוא מבצע דבר אסור. יתירה מכך, הנאשם אישר בפה מלא כי מדובר במידע אשר במידה ויגיע למדינות אויב עלול לפגוע בביטחון המדינה".

חמור מכך, הוסיף השופט, "מדברי הנאשם בחקירותיו עולה, כי הנאשם ידע ברמה גבוהה של הסתברות שאביו מעביר את המידע הביטחוני לידי חוסאם זידאן, שעל פי חשדו, אינו עיתונאי תמים אלא כזה המקושר לרשתות טלוויזיה ועיתונות של מדינות אויב, בעל קשרים לממסדים ביטחוניים של אותן מדינות, ושככל הנראה מדובר באיש בעל קשרים לשירותי הביטחון של סוריה ואיראן הפועל תחת כיסוי עיתונאי".