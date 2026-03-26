גבר בן 82 נמשה מחוסר הכרה ממקווה בפתח תקווה

בן 82 נמשה מחוסר הכרה ממקווה בפתח תקווה. חובשי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה מצילות חיים ולאחר שחזר הדופק, הוא פונה לבית החולים בלינסון.

ח' ניסן התשפ"ו
אמבולנס מד"א

דרמה בפתח תקווה: גבר כבן 82 נמשה מהמים במקווה בעיר כשהוא מחוסר הכרה. כוחות הצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה החלו מיד בביצוע פעולות החייאה ממושכות, ולאחר מאמצים רבים הצליחו להחזיר למטופל את הדופק. לאחר שיוצב מעט מצבו בשטח, הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים 'בלינסון', כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב.

חובש רפואת חירום במד"א רונלד קייקוב, סיפר: "הגענו למקום במהירות, ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנמשה מהמים. המשכנו את הטיפול הרפואי ולאחר שחזר הדופק פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".

מקווה פתח תקווה פעולות החייאה בית החולים בלינסון

