שרה נתניהו תחת מתקפה קשה: "יאללה, שהמדינה תישרף"

אשת ראש הממשלה שרה נתניהו נמצאת תחת מתקפה קשה ברשת: "איימה לעזוב את המדינה ושהמדינה תישרף"

הדס קליין, מי שהייתה העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר ומשמשת כעדת מפתח בתיק 1000 נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, פנתה היום (חמישי) לשרת התרבות מירי רגב, והסבירה לה מדוע שרה נתניהו לא ראויה להשיא משואה.



בציוץ שכתבה בחשות X (טוויטר לשעבר), כתבה קליין: "מדינת ישראל התברכה באנשים רבים הראויים להשיא משואה. ‏אזרחי ישראל ראויים למשיאי משואה ראויים.

‏שלחתי היום מכתב לשרה מירי רגב, בו הפניתי את תשומת ליבה לעובדות שצריכות לעמוד לנגד עיניה כשתשקול את בקשתו החריגה של ח״כ ששון גואטה ״לפתוח חלון נוסף״ להגשת מועמדותה של שרה נתניהו.

‏ביקשתי גם שתביא את תוכן מכתבי בפני חברי הועדה הציבורית לבחירת משיאות ומשיאי המשואות, במקרה שמועמדותה של גברת נתניהו תובא להכרעתם".

עוד היא הוסיפה: "‏האם מי שמאיימת לעזוב את המדינה ושהמדינה תישרף, מי שהורשעה בעבירת קבלת דבר תוך ניצול מכוון של טעות הזולת, ומי שמתנהלת בענינה חקירה בעבירות שיבוש הליכי משפט והטרדת עד - האם היא, דוקא היא, ראויה להשיא משואה?

‏חובתם של חברי הועדה כלפי אזרחי ישראל ומחויבותם לערכי מדינת ישראל, כל אלה מחייבים אותם לקבוע שאזרחי ישראל ראויים למשיאי משואה ראויים".

במכתב שנשלח לרגב, ציינה קליין: "שימי לב לעובדות הבאות, כפי שפורסם בתקשורת, בשנת 2002 אמרה שרה נתניהו: "במדינה הזו כולם רוצים להישחט ולהישרף? יאללה, למה הוא צריך להתאמץ כל כך? נעבור לחוץ לארץ שהמדינה הזו תישרף".

גולשים רבים הצטרפו לדברים, קראו כי אין לתת לה להשיא משואה וכי היא ובעלה צריכים באמת לעזוב את הארץ. העיתונאי אביעד גליקמן התייחס לדברים ומסר: "צודקת".

נדגיש כי דברים אלו לא קיבלו הוכחה מעולם, וכי אין אישור לכך ששרה נתניהו אכן אמרה את הדברים.



