אביחי שטרן: "מרגיש שלא נלחמים בחיזבאללה אלא בי"

התנגחות בין ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, לבין ממשלת ישראל מסרבת לדעוך. לאחר הזעקה שהשמיע אמש על הפקרת תושבי הצפון וקו העימות, החריף הבוקר (חמישי) שטרן את הטון וטען כי הוא נתון למסע תדרוכים נגדו.

"לפעמים אני חושב שהם לא נלחמים בחיזבאללה ובאיראן, אלא נלחמים בי", אמר שטרן בראיון לרדיו 103fm. לדבריו, מאז הלילה מתבצעים תדרוכים נגדו בקרב כתבים ואנשי קהילה: "שמעתי אמש בכנסת אפילו את שר המשפטים תוקף את התפקוד שלי. הם צריכים להבין שזו זעקה אמיתית, והם כנראה רוצים להפיל את הכישלון המפואר שלהם על אנשים אחרים".

אני לא יודע אם יהיה מה לשקם

שטרן התייחס בראיון גם לטענות הנשמעות מכיוון הממשלה על כך שהעירייה קיבלה תקציבים אותם היא לא מצליחה לממש. "יוצאות טענות על תקציבים שעדיין לא קיבלנו", הבהיר. "הייתה החלטה נקודתית לשקם את העיר, אבל עוד לא הספקנו לממש אותה כי אנחנו כבר בסבב לחימה נוסף. אם לא נפעל מיידית, אני לא יודע אם יהיה אחר כך מה לשקם".

בתשובה לשאלה האם קיים קשר ישיר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, חשף שטרן תמונה עגומה של נתק: "ראש הממשלה לא יצר איתי קשר. אני לפעמים לא בטוח שהוא בכלל מודע למצב. מי שנמצא איתי בקשר אלו רק מנכ"לית משרד ראש הממשלה ונציגיה".

"גם לחוסן יש גבול"

בסיום דבריו התייחס שטרן למצב הבלתי אפשרי של התושבים שנשארו בעיר תחת אש: "אנחנו בחרנו לגור כאן על קו הגבול ולהיות השכפ"ץ של המדינה, אבל גם לחוסן יש גבול. המינימום הדרוש הוא למגן את התושבים. כמו שלא שולחים חייל לחזית ללא מיגון, ככה אי אפשר להשאיר אזרחים חשופים".

שטרן הבהיר כי הוא אינו קורא לפינוי בכפייה, אך דורש פתרונות למי שאינם יכולים להגן על עצמם: "אין לנו יכולת מינימלית להגן על הילדים, על הקשישים ועל הקהילה המיוחדת שלנו. זו הדרך היחידה להציל את החיים שלהם במציאות הנוראית הזו".