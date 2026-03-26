טראמפ בהצהרה זועמת: "נזכור תמיד מי לא עזר נגד איראן"

בזמן שהבית הלבן עסוק כולו בדיפלומטיה, טראמפ מודיע בזעם כי לא ישכח את המדינות שבחרו לא לסייע במערכה נגד איראן, במסרר מצנן במיוחד לאירופה

יאיר אמר
ח' ניסן התשפ"ו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: צילום: noamgalai / Shutterstock

בעוד האמריקאים והאיראנים מנהלים מגעים דיפלומטיים, בניסיון להגיע להסכם שיביא לסיום המלחמה, טראמפ מודיע כי גם אם המלחמה תסתיים יהיו לה השלכות רחבות במיוחד.

בהודעה זועמת ברשתות החברתיות הזהיר הנשיא טראמפ: "ברית נאט"ו לא עשתה כלום לעזור לנו עם המדינה המטורפת, איראן, שהושמדה כעת צבאית. ארה"ב לא צריכה שום דבר מנאט"ו, אבל 'לעולם לא נשכח' את הנקודה החשובה הזו בהיסטוריה".

טראמפ פרסם את הדברים לפני זמן קצר ברשת החברתית Truth Social בבעלותו, לאורך המערכה הביע הנשיא לא פעם תסכול עם בעלות הברית האירופאיות של ארה"ב ומדינות נוספות שסירבו לסייע למערכה, וכעת מבטיח הנשיא כי גם במידה והמלחמה תסתיים בהסכם, ארה"ב תחת טראמפ לא תשכח את הבחירה האירופאית.

דונלד טראמפ המלחמה באיראן נאט"ו

