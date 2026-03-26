מוזיאון ביום.והפעם מוזיאון ידידי ישראל

מוזיאון ידידי ישראל, מהאתרים החווייתיים והמרגשים בירושלים, נפתח מחדש.

המוזיאון, הממוקם בלב שכונת נחלת שבעה, מציע גם בימים אלה וגם בחול המועד פסח, מסע מרתק בעקבות גיבורים לא יהודים אשר פעלו לאורך ההיסטוריה למען העם היהודי והקמת מדינת ישראל. באמצעות מיצגי מולטימדיה מתקדמים, טכנולוגיות חדשניות ואפקטים מרהיבים, נחשפים המבקרים לסיפורי גבורה, אמונה ונחישות, מההבטחה התנ"כית ועד ימינו.

בין המיצגים הבולטים במוזיאון, גם מיצג ההולוגרמות החדש והראשון מסוגו בישראל, המדמה מסיבת עיתונאים אינטראקטיבית עם ראשי ממשלות ישראל בעבר ובהווה בהם דוד בן גוריון, גולדה מאיר, יצחק רבין, שמעון פרס, אריאל שרון, מנחם בגין ובנימין נתניהו. במסגרת החוויה יכולים המבקרים לשאול שאלות ולקבל תשובות בקולם המקורי של המנהיגים, בחוויה חדשנית ויוצאת דופן.

לצד מיצג זה, נהנים המבקרים משבעה מתחמים נוספים, ביניהם "הארץ המובטחת", "המייסדים", "החולמים", "אורות בחשיכה", "גלריית האמיצים" ו"סיפור ההבטחה", כולם יחד יוצרים חוויה עוצמתית המחברת בין עבר, הווה ועתיד.

דניאל וואיצ'ק, מנכ"ל מוזיאון ידידי ישראל: "גם בימים מאתגרים אלה, חשוב לנו להמשיך לפתוח את שערי המוזיאון ולהעניק לציבור מקום של השראה, חיבור ותקווה. המוזיאון שלנו מספר סיפור יוצא דופן על אנשים שבחרו לפעול למען העם היהודי מתוך אמונה עמוקה. אנו מזמינים את הציבור להגיע, לחוות ולהתחזק בסביבה בטוחה ובהתאם לכל ההנחיות."

המוזיאון פתוח בימים ראשון עד חמישי, עם סיורים מודרכים היוצאים לאורך היום.