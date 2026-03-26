סידני סוויני מותקפת בשל שירות אחיה בצבא ארה"ב: "איזה לוזר"

כוכבת "אופוריה" ו"הלוטוס הלבן", סידני סוויני, מוצאת את עצמה שוב בלב סערה ציבורית. הפעם, חצי הביקורת של הגולשים מופנים לא כלפי משחקה או הופעותיה בשטיח האדום - אלא בגלל שפרסמה שאחיה משרת בצבא האמריקאי

כוכבת "אופוריה", סידני סוויני, מוצאת את עצמה שוב במוקד של "תרבות הביטול". הפעם, מה שהצית את האש הוא ציוץ וסטורי אישי ומרגש לכאורה שהעלתה השחקנית, שחשף את הקשר הקרוב עם אחיה המשרת בצבא ארצות הברית – והפך תוך שעות לזירה של עימותים פוליטיים.

בסטורי שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה סוויני צילום מסך משיחת וידאו עם אחיה, כשהוא לבוש מדים וחובש קסדה. לצד התמונה הוסיפה כיתוב חם:

"לקבל שיחות מאחי תמיד גורם לי אושר כשהוא מוצב בשירות (deployed). חושבת על כל הבנים והבנות שלנו מעבר לים ושולחת את אהבתי! תודה על השירות שלכם :)"

בעוד שרבים ממעריציה ראו בכך מחווה משפחתית תמימה, הסטורי הפך במהירות לוויראלי בקרב קבוצות אקטיביסטיות ברשת. גולשים רבים ב-X (טוויטר לשעבר) ובטיקטוק מיהרו לקשור את שירותו הצבאי של האח למתיחות הביטחונית הנוכחית במזרח התיכון, בדגש על המעורבות האמריקאית מול איראן והתמיכה בישראל.



אחד המצייצים נגד הכוכבת כתב: "תארו לעצמם שסידני סוויני היא אחותכם, מיליונרית עם קשרים, בזמן שאתם מסכנים את חייכם עבור ישראל. איזה לוזר".

נזכיר כי בתחילת השנה הכוכבת האמריקאית נפגשה עם שורדי השבי נועה ארגמני ואבינתן אור. כך פרסם ארגון ההסברה Stand With Us בחשבון האינסטגרם שלו.

סוויני בת ה-28 נחשבת לאחת מהכוכבות העולות והמדוברות ביותר בשנה האחרונה בארצות הברית, בעיקר בשל כיכובה בקמפיין של חברת האופנה "אמריקן איגל" ,שעורר סערה בשל השימוש במשחק המילים באנגלית "ג'ינס טובים" שניתן לפרש גם כ-גנים טובים". סוויני היא גם בת זוגו בחודשים האחרונים של המפיק האמריקאי היהודי סקוטר בראון, שידוע כתומך ישראל גדול.