במערכת הביטחון מזהירים: מזהים תופעה מדאיגה

בוקר קשוח עבר על תושבי ישראל, עם מטחי טילים בלתי פוסקים מאיראן לדרום ומרכז הארץ. במקביל, ירי כבד גם ליישובי הצפון מכיוון חיזבאללה.

על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12, בישראל מזהים בימים האחרונים שינוי במגמת השיגורים מאיראן, עם הרחבת טווח הירי לעבר אזורים שבעבר הוגדרו צהובים ולא ספגו ירי משמעותי.

לפי ההערכות במערכת הביטחון, קיימת הלימה בין ההחלטות שמתקבלות בישראל על הקלות בהנחיות וחזרה לשגרה לבין בחירת יעדי התקיפה. המטרה, כך מסתמן, היא הפעלת לחץ בנקודות שבהן המדינה מבקשת לפתוח את המשק ולחזור לפעילות.

במערכת הביטחון טוענים כי בכל מקום שפיקוד העורף מורה על הקלה בנחיות, האיראנים מכווינים לשם טילים בליסטיים. עוטף עזה, אילת ודרום הנגב בולטים בזינוק בכמות השיגורים. בנוסף, מזהים בישראל ניסיונות דומים המכוונים כלפי נמל התעופה בן גוריון, כחלק מאותו ניסיון להפעיל לחץ על הניסיונות של המדינה לפתוח שגרה מסוימת.