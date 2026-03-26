קריעת שערי שמיים: התפללו לרפואת הפצועה מהצפון

הרופאים במרכז הרפואי זיו בצפת הצליחו לייצב את מצבה של הילדה שנפלה וחוותה דום לב בזמן המטחים הבוקר לעיר. מצבה עדיין מוגדר קשה, ואחותה פונה לציבור בבקשה לקרוע שערי שמיים לרפואתה

הבוקר (חמישי) הוזעקו כוחות ההצלה לטפל בילדה שנפלה ונחבלה קשות בזמן האזעקה שנשמעה בצפת, אירוע שבעקבותיו חוותה דום לב פתאומי. הילדה, בת למשפחה מהעיר, פונתה במהירות למרכז הרפואי זיו שם נלחמו הרופאים על חייה בדקות הקריטיות. כעת, אחותה והמשפחה כולה מבקשים מהציבור להרבות בתפילות לרפואתה של אסתר הדסה בת חיה מושקא.

בבית החולים זיו עדכנו לפני זמן קצר כי לאחר מאמצי טיפול אינטנסיביים בחדר הטראומה, הצוות הרפואי הצליח סוף סוף לייצב את מצבה של הילדה. למרות ההתייצבות החשובה במערכות הגוף, מצבה מוסיף להיות מוגדר קשה והיא עדיין זקוקה לרחמי שמיים מרובים. אחותה של הילדה פנתה הבוקר לציבור הרחב וביקשה מכל מי שיכול: "תמשיכו להתפלל".

הקהילה בצפת וברחבי הארץ מתגייסת בשעות האחרונות לאמירת פרקי תהילים ותחנונים לרפואתה השלמה של הילדה. הפציעה הקשה התרחשה הבוקר על רקע המטחים הבלתי פוסקים לעבר יישובי הצפון והריצה הבהולה של התושבים למרחבים המוגנים. בני המשפחה מקווים כי זכות התפילות הרבות תעמוד לה והיא תחלים במהרה בתוך שאר חולי ישראל.