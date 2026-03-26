אהוד אולמרט משתלח: "מה שקורה שם מעורר פלצות"

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, התראיין הבוקר (חמישי) ברדיו 103fm ומתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו.

"מה שקורה במדינה עכשיו זה דברים מעוררי פלצות. סדרי העדיפויות של ראש ממשלת ישראל וממשלת ישראל הם לא סדרי העדיפויות של מדינת ישראל. ממשלת ישראל כבר למעלה מ־3 שנים הכריזה מלחמה על מדינת ישראל ותושבי מדינת ישראל. זו המציאות בה אנחנו חיים.

לחשוב שבימים אלה יש הקצאה של מיליוני שקלים לדברים שאין להם שום קשר לצרכים האמיתיים של הציבור, אלא רק מתוך שיקולים פוליטיים אישיים, זה דבר נורא. לכן מדינת ישראל תשלם מחיר. אני יכול לומר שראש הממשלה ישלם מחירים כבדים ביותר".

אלומרט אף טען כי אין סיכוי כל כך להצליח לפגוע בגרעין: "עד עכשיו לא הייתה פגיעה בגרעין בואו נודה על האמת. היו הכרזות שחצניות, כהרגלנו, 'הגרעין חוסל' ו'הטילים חוסלו' אחרי יוני. זה לא חוסל, עובדה שעכשיו מנסים לחסל את זה". הוא הוסיף כי "הרי הידע ישנו ואיראן לא נעלמת. זו אימפריה גדולה, אף אחד לא יכולה לחסל אותה. בכל זמן נתון בעתיד, אם ירצו, יוכלו לחמש את הטילים על בסיס הידע שקיים".

לסיום הוסיף אולמרט: "אנחנו נמצאים במצב בלתי נסבל, חודש ימים שאנחנו רצים יום ולילה למקלטים ולחדרי הביטחון, שכל הארץ נמצאת בטווח הטילים", אמר בכאב. הוא חתם את דבריו בתיאור השיתוק במשק: "העלות של המלחמה הזאת אדירה - מיליוני ילדים לא הולכים לבי"ס, שמיליוני עובדים לא מגיעים למקומות העבודה".