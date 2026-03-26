קטגוריה חדשה בפרס ישראל; זו הכלה שעשתה היסטוריה

שר החינוך הכריז הבוקר (חמישי) כי גב' עדי אלטשולר היא כלת פרס ישראל בתחום תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בקרב מנהיגות צעירה לשנת תשפ"ו. מדובר בזכייה היסטורית, שכן זוהי הפעם הראשונה בה מוענק הפרס בקטגוריה זו, שנועדה להוקיר מנהיגים צעירים המשפיעים על החברה הישראלית כבר מגיל מוקדם.

ועדת הפרס, בראשותה של כלת פרס ישראל גב' מרים פרץ ובהשתתפות החברים משה אדרי, ד"ר יפעת בן חי-שגב, פרופ' חזי לוי ופרופ' מרים מרקוביץ ביטון, התכנסה כדי לבחור את הדמות שתציב מודל של עשייה ואחריות ציבורית לדור הצעיר.

מ"כנפיים של קרמבו" ועד "זיכרון בסלון"

בנימוקיה למתן הפרס, הגדירה הוועדה את אלטשולר כאשת חינוך ומנהיגה פורצת דרך. "עדי היא המייסדת של שורה ארוכה של מיזמים חברתיים ייחודיים, ובראשם תנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' – התנועה הראשונה והיחידה בישראל המשלבת צעירים עם ובלי צרכים מיוחדים", נכתב בהחלטה.

הוועדה ציינה לשבח גם את מיזם "זיכרון בסלון" שייסדה אלטשולר, אשר שינה את פני זיכרון השואה בישראל ובעולם והפך למסורת של התכנסות קהילתית בערב יום הזיכרון. עוד הוסיפו השופטים כי אלטשולר הגתה את תפיסת ההכלה של בעלי צרכים מיוחדים במוסדות החינוך הכלליים, ובכך הפכה למודל לחיקוי בערכי החמלה.

פרס ישראל, הנחשב לעיטור הגבוה והיוקרתי ביותר שמעניקה המדינה, יוענק לאלטשולר בטקס הממלכתי המסורתי שייערך במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.