המדריך למאחרים: לו"ז ניקיונות חירום 72 שעות לפני הסדר

מתחילים את הניקיון לפסח? מה כדאי להוציא מהממ"ד

הבית עדיין הפוך? אתם לא לבד. במקום להיכנס לפאניקה, הכנו עבורך תוכנית קרב מפורטת ל-3 הימים האחרונים. איך לתקתק את הבית, להכשיר את המטבח ולשמור על שפיות, בלי לוותר על החיוך בליל הסדר

שלושה ימים. זה כל מה שנשאר עד שכולם יתכנסו סביב שולחן הסדר. אם את קוראת את השורות האלו והבית שלך עדיין נראה כמו זירת קרב של חמץ, הנשימה שלך כנראה קצת כבדה. את כועסת על עצמך, מקנאה בגיסותייך שסיימו כבר בראש חודש ניסן, ושוקלת ברצינות לבטל את האירוח.

עצרי. קחי נשימה עמוקה.

כתבה זו מוקדשת לך, המאחרת. את לא עצלנית, את פשוט עסוקה, אימא, עובדת, או שסתם החיים קרו. החדשות הטובות: אפשר להגיע לליל הסדר עם בית נקי, מטבח כשר ובעיקר – עם שפיות. הסוד הוא לו"ז חירום שלא מנסה להפוך אותך למישהי אחרת, אלא ממקד אותך בעיקר.

שכחי מלהזיז ארונות או לשטוף את התריסים מלמטה. מעכשיו, אנחנו עובדות בשיטת "ביעור חמץ" ולא בשיטת "שיפוץ כללי". הנה התוכנית שלך ל-72 השעות הקרובות:

יום א': 72 שעות לסדר – המיקוד: ביעור ופינוי

היום אנחנו מתרכזות בהוצאת החמץ "הגדול" ויצירת שטחים נקיים.

בוקר (שעה אחת): "מבצע ארונות". עברי על ארונות המטבח והמזווה. כל מה שהוא חמץ גמור (פסטות, פתיתים, עוגיות) – נכנס לארגז אחד גדול שיימכר/יישרף. אל תנקי את הארונות בפנים! פשוט פני אותם. צהריים (שעתיים): "מבצע סלון-ילדים". אספי את כל צעצועי החמץ, הספרים שנאכלו מעליהם כריכים, והכניסי לארגזים מרוחקים. שאבי היטב את הספות (המקום האהוב על פירורים). ערב (שעתיים): "הכשירה הראשונה". הכשירי את הפינה הכי חשובה – המקרר והמקפיא. זה דורש ריקון מלא, שטיפה במים וסבון, וארגון מחדש של האוכל הכשר לפסח שכבר התחלת לקנות.

יום ב': 48 שעות לסדר – המיקוד: המטבח הופך לפסח

היום הוא היום המאתגר ביותר. המטבח חייב להיות כשר לחלוטין כדי שתוכלי להתחיל לבשל מחר.

בוקר (3 שעות): "הכשרת השיש והכיור". פני הכל מהשיש. קרצפי אותו (ואת הכיורים) היטב עם מים חמים וסבון. לפי פסיקתך: צפי אותו בנייר כסף עבה/משטחי פלסטיק, או הכשירי בעירוי מים רותחים (ודאי שאת עובדת לפי הנחיות ההלכה של הרב שלך). צהריים (שעתיים): "מבצע תנור-מיקרו". נקי את התנור והמיקרוגל. אם את לא משתמשת בהם בפסח – פשוט נקי אותם חיצונית וסגרי אותם עם סרט סימון "חמץ". אם את משתמשת – נקי אותם ביסודיות והפעילי על חום מקסימלי לשעה (שוב, בדקי את פסיקת הרב שלך). ערב (שעתיים): "ארגון כלי הפסח". הוציאי את כלי הפסח מהאחסון. שטפי אותם והכניסי אותם לארונות שפינית ביום א'. המטבח שלך כעת מוכן!

יום ג': 24 שעות לסדר – המיקוד: בישולים והאווירה

החלק הקשה מאחורייך. היום אנחנו מבשלות ומכינות את הבית לאורחים.