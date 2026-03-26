מזל טוב: הדסה בן ארי בבשורה מרגשת

הסופרת הדסה בן ארי, מי שהפכה לאחד הקולות הבולטים בתיעוד סיפורי הגבורה של המלחמה עבור הדור הצעיר, הכריזה השבוע על צאתו של ספר חדש בסדרה המצליחה "מלחמה של גיבורים". בפוסט אישי ונוקב, היא משתפת בתחושות המעורבות המלוות את ההשקה בתקופה כה מורכבת.

"שאלו אותהופרי אם אני מתרגשת", כתבה בן ארי, "עניתי באדישות שאין לי כרגע את הרגש הזה בארסנל. אני אתרגש בהשקה למשפחות של הגיבורים, כשהם יחזיקו את הספר. עכשיו אני רק אישה עייפה עם שבעה ילדים דלוקים שמסתובבת כמו אריה בכלוב".

"המתנה הכי טובה לילדים"

למרות העייפות, בן ארי מדגישה את החשיבות העצומה של הנצחת הגיבורים עבור הילדים של כולנו. לדבריה, הספר הוא הרבה מעבר לתיעוד היסטורי: "הספר הזה הוא ציונות ואהבת אדם, הוא חסד ונתינה, תקווה והשראה לגבורת החיים. הוא מספר לילדים שלנו שמתחת לכל רזומה המלחמות שהם רשמו בחייהם, יש בקשת חיים עמוקה. שאפשר להביא את השלום בידיים אם רק נמשיך לרצות להיות טובים".

הספר הראשון בסדרה זכה להצלחה כבירה ונמכר בכמעט 20 אלף עותקים, נתון המעיד על הצורך הממשי של הציבור בתוכן מחזק ומחבר עבור הילדים שחווים את המציאות הישראלית המטלטלת.

השיעור מאורי ג'רבי ז"ל

בתגובה לתמיהה על הקצב המהיר שבו היא מוציאה ספרים מאז השבעה באוקטובר, הבהירה בן ארי: "זה לא כי יש לי כוח, זה כי אין לי כוח לשתוק. למדנו בתקופה הזאת שחיים רק פעם אחת אז בואו נחיה בגדול. אורי ג׳רבי ז״ל, אחד מ-78 גיבורי הספר, לימד אותי שמתים רק פעם אחת – חיים כל יום".