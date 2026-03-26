"הגיע הזמן להפריך את כל השקרים סביב רינת סבן"

עו"ד תומר נאור המייצג את רינת סבן, בוויכוח סוער מגן על רינת סבן וטוען: "יש פה קצינה מצטיינת, ללא רבב"

‏עו"ד תומר נאור (התנועה לאיכות השלטון) המייצג את הקצינה רינת סבן, התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל', וטען כי הוא לא מרוצה מכך שהשר בן גביר, סירב למלא את פסק הדין.

בדבריו הוא מסר: "אני בוודאי מרוצה מזה שהיא בסוף מקבלת את הדרגה שלה. פחות מרוצה מאיך שהתהליך הזה התגלגל ומכך ששר במדינת ישראל בעצם מסרב למלא הוראות פסק דין"

השדרן איתמר ‏פליישמן השיב לו: "אני רוצה לצטט לך משהו: 'עולה בבירור כי המאשימה ומשטרת ישראל, ובפרט חוקרת המשטרה רינת סבן, הטעו במכוון את בית המשפט בדבר היקף החדירות הלא-חוקיות לטלפונים של נחקרים' אתה מכיר את הציטוט הזה?

זהו ציטוט של בית המשפט העליון. אתה חושב שראוי לקדם קצינה שבית המשפט העליון קבע כי היא אישרה לחדור לטלפונים של אזרחים בניגוד לחוק, ואף אם נאמר זאת בעדינות: לא אמרה את כל האמת לבית המשפט?"

‏נאור ענה לו: "הגיע הזמן להפריך את כל השקרים ומחול השדים סביב סנ"צ רינת סבן. יש פה קצינה מצטיינת, ללא רבב. השופט גדעוני בדק את הדברים האלו והתייחס אליהם בפסק הדין שלו, ואומר שהבעיה כאן היא בעיה כלל-מערכתית של כל המשטרה שבודקת ומחדדת נהלים בסיפור הזה. אפשר להסכים שנעשו דברים שלא כדין בתוך המשטרה. כל הסיפור הזה של התנכלות לקצינה בודדה מתוך מאות סנ"צים שקודמו הוא בעייתי".

עוד הוא הוסיף: "בית המשפט קבע שמשטרת ישראל התנהלה כך. בוא נשאל שאלה אחרת: מה עם 300 הסנ"צים האחרים שמונו בזמן שבן גביר מכהן? יש פה קצינה מוערכת ומצטיינת, שלא נפל רבב במעשיה, גם בבדיקת מח"ש. נפלו עליה רק בגלל שהייתה חלק מתיקי ראש הממשלה"



