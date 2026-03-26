חג חירות מעוצב: 3 סגנונות לשולחן סדר שיגרוף מחמאות

והגדת לבנך - בסטייל: רגע לפני שהמשפחה מתכנסת סביב הקערה, יצאנו לבדוק איך נראה שולחן החג של 2026. שלושה סגנונות עיצוב שיכניסו חירות, אור והרבה יופי ללילה הכי חשוב בשנה

אחרי שסיימנו לקרצף את התריסים ולהכשיר את המטבח, מגיע רגע השיא: המעבר מבגדי העבודה לבגדי החג, והמפגש עם השולחן הערוך. שולחן הסדר הוא הלב של הבית בלילה הזה, והשנה אנחנו מראים לכם איך הופכים את ה"בלגן" של המצות והמרור ליצירת אמנות.

1. הסגנון הכפרי-ארצישראלי: "ריח שדה"

הסגנון הזה מתחבר להתחדשות של האביב ולשורשיות. הוא חמים, מזמין ומרגיע.

פלטת צבעים: קרם, ירוק זית, חום עץ ונגיעות של טרקוטה.

האלמנטים: מפת פשתן גולמית, פלייסמטים מקש, וכלים בגימור מט.

הטאץ' העיצובי: במקום זר פרחים אחד גדול שחוסם את שדה הראייה (ומפריע לאמירת ההגדה), פזרו לאורך השולחן צנצנות זכוכית קטנות עם פרחי בר, שיבולים וענפי זית.

טיפ למעצבת: השתמשי בפתקי הושבה מנייר ממוחזר קשור בחוט יוטה עם ענף רוזמרין קטן.

2. הסגנון המודרני-יוקרתי: "בני חורין בסטייל"

מתאים למי שאוהבת מראה נקי, מוקפד ונוצץ, שמשדר יוקרה מאופקת.

פלטת צבעים: לבן צחור, שחור וזהב (או נחושת).

האלמנטים: צלחות זכוכית עם שוליים מוזהבים, סכו"ם זהב מט, וכוסות יין מקריסטל דק.

הטאץ' העיצובי: "ראנר" מרכזי ממראה או רצף של פמוטי פליז בגבהים משתנים. כאן הדיוק הוא שם המשחק – הכל חייב להיות סימטרי.

טיפ למעצבת: הניחי הגדה בכריכה קשה (לבנה או זהובה) על כל צלחת כחלק מעיצוב השולחן – זה נראה מרשים ויוצר סדר ויזואלי.

3. הסגנון המסורתי-נוסטלגי: "של אמא ואבא"

זהו סגנון שחוגג את הירושה המשפחתית, תוך מתן פרשנות רעננה לכלים הישנים.