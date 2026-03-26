פרטים נוספים על התקרית הקשה בלבנון

לאחר שהבוקר (חמישי) הותר לפרסום כי סמ"ר אורי גרינברג בן 21, מפתח תקווה, לוחם בסיירת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, כעת מתפרסמים פרטים נוספים על התקרית הקשה.
בשעה 2:10, כוחות סיירת גולני תחת אוגדה 36 זיהו מספר מחבלים במרחב בו הם פועלים. לאחר הזיהוי, הלוחמים נתקלו במחבלים פנים מול פנים, במסגרת ההיתקלות, נהרג לוחם צה"ל.
בהיתקלות נפצע לוחם נוסף שלא נדרש להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. הכוחות חיסלו חלק מהמחבלים מההיתקלות וממשיכים בסריקות אחר מחבלים נוספים.
גרינברג הוא החייל השלישי שנהרג בדרום לבנון מאז תחילת הפעילות הקרקעית במערכה הנוכחית. השניים הראשונים, רס"ל מאהר ח'טאר וסמ"ר אור דמרי, נהרגו מפגיעת טיל נ"ט ב-8 במרץ.
