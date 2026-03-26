דיווח דרמטי: זה הבכיר האיראני שחוסל הבוקר

על פי דיווחים ראשוניים, דמות בכירה חוסלה הבוקר באיראן. לפי שעה לא ברור האם מדובר בחיסול של חיל האוויר הישראלי או של האמריקאי

דיווחים ערביים ובינלאומיים מצביעים הבוקר על חיסול דרמטי ומשמעותי בלב איראן. על פי הדיווח, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, דמות מפתח במערך האסטרטגי של המשטר, חוסל בעיר הנמל בנדר עבאס.

הבכיר שחוסל נחשב לאיש המרכזי שעמד מאחורי האיומים החוזרים ונשנים של איראן לסגור את מצר הורמוז, נתיב שיט קריטי לאספקת הנפט העולמית.

החיסול, שהתרחש באזור רגיש מבחינה צבאית, מהווה פגיעה קשה ביכולות הפיקוד והשליטה של משמרות המהפכה בזירה הימית.

נזכיר, כי החיסול מגיע בצל האיומים של איראן לסגור את מיצרי הורמוז, ובתגובה של טראמפ כי אם זה אכן יקרה הוא יפעל בכוח צבאי להשיג שליטה על המעבר.