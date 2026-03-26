משה כורסיה בסינגל חדש שמחבר בין המלחמה לחג החירות

מתוך המאבק הפנימי והסיפור של עם ישראל, כורסיה מגיש ביצוע חשוף וישיר שמשלב את מילות ההגדה עם המציאות של 2026

בעקבות המלחמה: משה כורסיה משחרר שיר חדש - "דגל על הגב".

לדבריו של כורסיה, השיר נולד מתוך התקופה הזו, בין מלחמה לחג הפסח, בין פחד לתקווה. כורסיה מגיש לראשונה צד אחד במוזיקה שלו - חצי ראפ, עם הפקת דריל עוצמתית וישירה.

"דגל על הגב" נכתב והופק ממש לפני ימים בודדים, הוא נע בין המאבק הפנימי של האדם עם עצמו לבין הסיפור הרחב של עם ישראל, בין חולשה לכוח, בין נפילה לקימה. זה שיר שמזכיר - לא משנה כמה נופלים, תמיד קמים.

בשיר משלב כורסיה משפט מן ההגדה : "אלא שבכל דור ודור- עומדים עלינו לכלותנו" – משפט עוצמתי שאי אפשר להשאר אדיש אליו בימים אלה.

משה כורסיה אומר כי כתב את השיר מתוך סערה: "כתבתי את השיר הזה מתוך בעירה ותחושה פנימית על מה שאנחנו עוברים עכשיו. רציתי להזכיר לעצמי ולכולנו כמה עברנו, וכמה כוח יש בנו. גם כשכואב, גם כשקשה – אנחנו פה! כי אין לנו מקום אחר!".