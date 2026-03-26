ראשי רבני הציונות הדתית נגד בג"ץ: "לעצור את מבחני הרבנות"

בכירי רבני הציונות הדתית, הרב דב ליאור והרב צבי ישראל טאו, פרסמו היום (חמישי) מכתב פומבי יוצא דופן ובו קריאה נחרצת לרבנים הראשיים לישראל לעצור לאלתר את קיום מבחני הרבנות.



במכתבם טוענים הרבנים כי יש להפסיק את המבחנים בעקבות התערבות בית המשפט העליון, אותה הם מגדירים כ"כפייה" הפוגעת בעצמאותה ובכבודה של הרבנות הראשית.

הרבנים מבססים את קריאתם על משנתם של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, אשר נלחמו לדבריהם "בגבורת ארי" נגד כל ניסיון של גורמי חוץ להשתלט על הדרכתה והשפעתה של הרבנות. במכתב מודגש כי החיוב למסירות נפש נגד כפייה המנוגדת לתורה תקף לא רק מול גויים, אלא גם מול כפייה מצד יהודים.





"התורה עושה שופטים ולא השופטים עושים תורה", הצהירו הרבנים במכתבם, והבהירו כי אין להסדיר את ענייני הרבנות תחת לחץ של גורמים ממשלתיים או ערכאות שיפוטיות. לטענתם, יש להשתחרר מהבושה אל מול התערבות השופטים, אשר "לא קיבלו הסמכה מחכמי ישראל האמיתיים" ואינם בעלי סמכות בענייני קודש ודת.

המכתב מצטט גם את דבריו של הרב צבי פסח פרנק זצ"ל, ממייסדי הרבנות הראשית, שהזהיר בעבר כי ללא שיתוף פעולה של הרבנים, לניסיונות של גורמים חילוניים להתערב בענייני ההלכה לא יהיה תוקף. הרבנים קוראים לאברכים ולתלמידי החכמים להפגין ערבות הדדית ולשמור על "כבוד התורה של ארץ הקודש".

בסיום דבריהם, פנו הרבנים ישירות לציבור האברכים בקריאה להימנע מהשתתפות במבחנים הנערכים תחת כפייה: "ברור כי יש להם לאברכים יראי השמים להימנע ולא לקחת חלק במבחנים אשר נעשים בכפייה על הרבנות ופורצים פרצות בכרם ישראל". המכתב נחתם בתקווה כי "מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".