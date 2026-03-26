3 מילים: המסר של יחיא סינוואר שבועיים לפני השבעה באוקטובר

תחקירי אמ"ן חושפים כי באמצע ספטמבר 2023 העביר מנהיג חמאס מסר מפורש לישראל דרך המודיעין המצרי

פרטים חדשים מתחקירי אגף המודיעין שנערכו לאחר השבעה באוקטובר, ושפורסמו על ידי איתי אילנאי ב"ישראל היום", חושפים טפח נוסף מהעיוורון המודיעיני שקדם למתקפת הטרור הרצחנית. על פי המסמכים, פחות משלושה שבועות לפני המלחמה, העביר יחיא סינוואר מסר ישיר ומאיים לישראל – אך זה לא זכה להתייחסות הראויה.

באמצע חודש ספטמבר 2023, בחר סינוואר להשתמש בערוץ קשר חשאי שניהל שב"כ עם בכירים במודיעין המצרי כדי להעביר אזהרה חריפה. בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, הבהיר מנהיג חמאס למתווכים כי "עד סוף חודש ספטמבר חמאס יציג משהו שיגרום לרעידת אדמה ולשחרור כל האסירים".

הקונספציה: "עוד צעד במשא ומתן"

המידע הדרמטי הגיע לידי קהילת המודיעין והדרג המדיני, ואף נערכו סביבו מספר דיונים. למרות חריפות הניסוח, בסיכומי הדיונים הוחלט כי אין לקחת את האיום ברצינות רבה מדי. ההערכה הרווחת באותם ימים הייתה כי סינוואר מנסה להפעיל לחץ במסגרת המשא ומתן העקיף שהתנהל אז בסוגיית השבויים והנעדרים.

באגף המודיעין (אמ"ן) הלכו רחוק יותר בניסיונות להסביר את האיום, והיו מי שסברו כי המסר של סינוואר כלל לא קשור לרצועת עזה, אלא לגורלה של הישראלית אליזבט צורקוב שנחטפה בעיראק חודשים ספורים קודם לכן.

סימן מעיד אחד מתוך רבים

המסמכים עליהם מתבסס הדיווח נכתבו בשבועות הראשונים שלאחר המחדל, והם מצביעים על שורה ארוכה של סימנים מעידים שהתקבלו באמ"ן בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר וזכו להתעלמות או לפרשנות שגויה.

בתחקירים הפנימיים של אנשי המודיעין עצמם נכתב בדם לבם: "אסונות אינם נוצרים בן לילה". המסר המצרי של ספטמבר 2023 נותר כעדות כואבת לתהליך של עיוורון מודיעיני מתמשך באשר לכוונותיו האמיתיות של יחיא סינוואר.