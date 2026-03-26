בוקר של אזעקות: רסיס נפל במושב בשפלה, יירוטים בצפון הארץ

במשך שעתיים ברצף: התרעות ואזעקות נשמעו ביישובים רבים בגוש דן ובאזור ירושלים והשפלה.
צוותי כיבוי והצלה ממחוז מרכז מטפלים בשעה זו בזירת נפילת רסיס בסמוך למבנה מסחרי במושב משמר איילון. מדוברות הכבאות נמסר כי באירוע נגרם נזק של התנפצות זכוכיות.
בהמשך, לאחר שבוצע יירוט מעל צפון הארץ, נפל רסיס שגרם לנזק למבנה בביג קריות. נזק נגרם לאחד ממבני העסקים במקום ומספר כלי רכב שחנו בסמוך.
מוקדם יותר חמישה נפצעו בכפר קאסם בשיגור למרכז אחרי שעות ללא ירי מאיראן. חובשים ופראמדיקים של מד"א יצאו לסרוק זירות במרכז ובירושלים בהן התקבלו דיווחים ובאנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן, ךא ידוע על נפגעים נוספים.
ממד"א נמסר: "בגזרת כפר קאסם, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון, 5 פצועים כתוצאה מהדף במצב קל. צוותי מד"א ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".
