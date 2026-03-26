ביטוח לאומי בהודעה קריטית: "אל תעשו את זה"

בביטוח הלאומי מבקשים הבוקר (חמישי) לעשות סדר בפרסומים המוטעים בנוגע למתווה החל"ת, ומדגישים כי המידע המדויק קריטי עבור אזרחים רבים שנמצאים מחוץ למעגל העבודה כבר קרוב לחודש. על פי הודעת הארגון, המתווה המלא צפוי לעלות לאתר הרשמי במהלך היום, אך כבר כעת ישנן מספר הבהרות שחשוב להכיר.

לוח הזמנים והתשלומים

הסכם החל"ת המעודכן צפוי לעבור בהצבעה במליאת הכנסת במהלך השבוע הבא. בביטוח הלאומי מדגישים כי כל מי שידאג להגיש את המסמכים הנדרשים (תביעה, טופס 100 מהמעסיק והחתמה בשירות התעסוקה) עד לתאריך ה-9 באפריל, הארגון יעשה את מירב המאמצים לשלם לו את הקצבה כבר במהלך חודש אפריל. שאר התשלומים יתבצעו במהלך החודשים אפריל ומאי.

גובה הקצבה: לא "70% גורף"

בניגוד לחלק מהפרסומים, סכום הקצבה אינו עומד על 70% מהשכר באופן גורף לכולם. מדובר בסכום משתנה שנקבע על פי גובה השכר של העובד, בדומה לחוק האבטלה הרגיל. בביטוח הלאומי ממליצים לבדוק את טבלת הסכומים המדויקת באתר הארגון כדי להבין מהו הסכום הצפוי להתקבל.

מי צריך להגיש תביעה חדשה?

נקודה חשובה שמעלים בביטוח הלאומי נוגעת להגשת התביעות:

מי שיצא לאבטלה לראשונה השנה: נדרש להגיש תביעת אבטלה/חל"ת מלאה.

מי שכבר הגיש בקשה במהלך השנה (לדוגמה במבצעים קודמים): אינו צריך להגיש תביעה חדשה. המידע כבר נמצא במערכת, וכל שעליו לעשות הוא להמציא טופס 100 מהמעסיק ולבצע החתמה בשירות התעסוקה.

בביטוח הלאומי קוראים לציבור לעקוב אחר הפרסומים הרשמיים בלבד כדי למנוע עבודה כפולה ומיותרת מול המוקדים, ומבטיחים כי המתווה המלא יונגש לציבור בשעות הקרובות.