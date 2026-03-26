התראה מטאורולוגית בישראל: "בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה לקראת השעות הקרובות. מה צפוי לקרות ואיך צריך להתנהג?

השירות המטאורולוגי מפרסם הבוקר אזהרה כתומה על כמות משקעים משמעותית בגוש דן, בדרום מישור החוף, בדרום השפלה, בצפון מערב הנגב ובמערב הנגב החל מ-25/03 בשעה 14:00 עד 26/03 בשעה 18:00. על פי ההערכות, כמות הגשם הצפויה 50 עד 75 מ"מ.

למה ניתן לצפות

יש צפי לזרימה חזקה ומסוכנת בנחלים עד כדי התפתחות פתאומית של שיטפונות בזק.

יש צפי להצטברות סחף על כבישים במקומות המועדים ואף לחסימת צירי תנועה כתוצאה מעליית נחלים על גדותיהם, או במקומות המועדים.

יש חשש לנזק לתשתיות תחבורה וכן להצפות במבנים.

במקרים קיצוניים קיים חשש לחיי אדם.

כיצד מומלץ להתנהג

יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

יש להישמע להוראות האחראים בשטח ולהימנע מלהיכנס לאפיקי נחלים, מחצייתם ברגל וברכב ומלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה המועדים.

יש לנהוג בזהירות, ובהגעה לכביש מוצף יש לעצור ולנהוג בהתאם לשילוט או הוראות הגופים האחראים בשטח.