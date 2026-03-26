מצבה קשה: ילדה בת 11 לקתה בדום לב בדרך לממ"ד

ילדה כבת 11 לקתה בדום לב בביתה בזמן שנשמעה אזעקה בעיר. כונני מד"א שהוזעקו למקום נלחמו על חייה במשך דקות ארוכות, ביצעו פעולות החייאה מתקדמות והצליחו להשיב לה דופק. היא פונתה לבית החולים זיו בעיר כשמצבה מוגדר קשה אך יציב.

האירוע החל כאשר בני המשפחה מצאו את הילדה מחוסרת הכרה. בתחילה סברו כי היא נפלה ממיטתה בעקבות הבהלה מהאזעקה, אולם מהר מאוד התברר כי מדובר באירוע לבבי מסכן חיים. נהג אמבולנס של מד"א המתגורר בבניין שמע את הקריאה, זינק לדירה והחל בטיפול ראשוני תוך שהוא מדווח למוקד על חומרת המצב.

"הבנו מיד שמדובר במצב מסכן חיים"

צוותי מד"א שהגיעו למקום בתוך זמן קצר החלו בסט פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי מציל חיים. לאחר דקות מורטות עצבים של מאבק, הצליחו הצוותים להשיב לילדה דופק והיא הועברה בניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול רפואי בבית החולים.

פראמדיק בכיר במד"א, שמעון ביסמוט, שחזר את רגעי הדרמה: "כשהגענו למקום ראינו את הילדה שוכבת מחוסרת הכרה בכניסה לחדר. מיד הבנו שמדובר במצב מסכן חיים והתחלנו בפעולות החייאה מתקדמות. בזכות ההגעה המהירה והדיווח המוקדם של השכן, הצלחנו להחזיר לה דופק ולייצב את מצבה לפני הפינוי".