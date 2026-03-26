6 ימים לסדר: המתכון המושלם ל"חיסול ממוקד" של החמץ בארונות

אנחנו נמצאים בישורת האחרונה. הבית כבר מריח מאקונומיקה, הספרייה עברה מיון קפדני, והמטבח? הוא נמצא בשלב המעבר המבלבל – בין "עדיין אוכלים חמץ" לבין "אסור ללכלך את מה שכבר נוקה".
בדיוק לרגע הזה, שישה ימים לפני ליל הסדר, מגיע מתכון ה**"פשטידת-כל-מה-שנשאר"**. זהו לא רק מתכון טעים, אלא משימה אסטרטגית: המטרה היא לפתוח את ארון היבשים, לאסוף את כל חבילות הפסטה הפתוחות, את שאריות פירורי הלחם ואת שימורי התירס הבודדים – ולהפוך אותם למאפה זהוב וקריספי שכולם אוהבים.
המשימה: מאפה "חמץ אחרון ודי"
מה צריך? (כלומר, מה שמצאתם במזווה):
בסיס החמץ: חבילת פסטה (או שאריות של כמה סוגים: פנה, פוזילי, או אפילו פתיתים).
החיבור: 2 ביצים, 2 גביעי קוטג' או גבינה לבנה (מעולה לניקוי המקרר).
התוספות: חצי קופסת תירס, זיתים חתוכים או פטריות שחיכו לרגע הזה.
הציפוי המנצח: שאריות של פירורי לחם או שקית ביסלי כמעט ריקה שגורסים לפירורים.
תיבול: מלח, פלפל, ומעט אבקת מרק למי שאוהב.
אופן ההכנה:
מחסלים את השקיות: מבשלים את כל שאריות הפסטה יחד בסיר גדול עם מים רותחים ומלח. אם יש סוגים שונים, התחילו עם אלו שדורשים זמן בישול ארוך יותר. מסננים היטב.
מערבבים בלי פחד: בקערה גדולה מערבבים את הפסטה המוכנה עם הגבינות, הביצים והתוספות שבחרתם. זה הזמן להוסיף גם את שאריות הגבינה הצהובה המגורדת מהמקרר.
תיבול וסידור: מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם ומעבירים לתבנית משומנת.
מכת מחץ לחמץ: מפזרים מעל את פירורי הלחם (או הביסלי הגרוס) בצורה אחידה. זה מה שייתן לנו את הקראנץ' המיוחל.
אפייה: מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180°C למשך כ-30 דקות, עד שהמאפה משחים והריח משגע את כל הבית.
תגובות