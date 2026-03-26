6 ימים לסדר: המתכון המושלם ל"חיסול ממוקד" של החמץ בארונות

הבית כבר חצי הפוך, הילדים מטפסים על הקירות והמזווה עדיין מלא בשקיות פסטה פתוחות? הנה הפתרון המושלם לארוחת ערב משפחתית שגם תעזור לכם לפנות מדפים לקראת הפסח. בלי בזבוזים ובלי פירורים מיותרים

אנחנו נמצאים בישורת האחרונה. הבית כבר מריח מאקונומיקה, הספרייה עברה מיון קפדני, והמטבח? הוא נמצא בשלב המעבר המבלבל – בין "עדיין אוכלים חמץ" לבין "אסור ללכלך את מה שכבר נוקה".

בדיוק לרגע הזה, שישה ימים לפני ליל הסדר, מגיע מתכון ה**"פשטידת-כל-מה-שנשאר"**. זהו לא רק מתכון טעים, אלא משימה אסטרטגית: המטרה היא לפתוח את ארון היבשים, לאסוף את כל חבילות הפסטה הפתוחות, את שאריות פירורי הלחם ואת שימורי התירס הבודדים – ולהפוך אותם למאפה זהוב וקריספי שכולם אוהבים.

המשימה: מאפה "חמץ אחרון ודי"

מה צריך? (כלומר, מה שמצאתם במזווה):

בסיס החמץ: חבילת פסטה (או שאריות של כמה סוגים: פנה, פוזילי, או אפילו פתיתים).

החיבור: 2 ביצים, 2 גביעי קוטג' או גבינה לבנה (מעולה לניקוי המקרר).

התוספות: חצי קופסת תירס, זיתים חתוכים או פטריות שחיכו לרגע הזה.

הציפוי המנצח: שאריות של פירורי לחם או שקית ביסלי כמעט ריקה שגורסים לפירורים.

תיבול: מלח, פלפל, ומעט אבקת מרק למי שאוהב.

אופן ההכנה: