הוגוורטס חוזרת: הטריילר לסדרה החדשה של הארי פוטר נחשף

25 שנים אחרי שהקסם הגיע לראשונה למסך הגדול, HBO שחררה הצצה ראשונה ומרגשת לעיבוד הטלוויזיוני לספרי "הארי פוטר". יחד עם המראות המוכרים של הטירה, נחשפו רשמית השחקנים שייכנסו לנעליהם של הגיבורים האהובים

הטריילר לסדרת הטלוויזיה המדוברת נחשף אמש (רביעי) ונתן לנו הצצה ראשונה לעיבוד החדש של "הארי פוטר".

הוא גם הציג את הקאסט שיוביל את הסדרה בעשור הקרוב. דומיניק מק'לוכלין נבחר לגלם את הארי פוטר, ארבלה סטנטון (שכיכבה כ"מטילדה" בווסט-אנד) היא הרמיוני גריינג'ר החדשה, ואלסטייר סטאוט יגלם את רון וויזלי. הטריילר גם מראה את המפגש הראשון שלהם ברציף ¾9, כשהם נראים בדיוק בגיל הנכון להתחיל את השנה הראשונה.

בדיוק 15 שנים לאחר צאת הסרט האחרון, HBO מתחייבת לעיבוד "נאמן באופן חסר תקדים" לספרים. כל עונה תוקדש לספר אחד, מה שיאפשר להכניס דמויות וסצנות שנותרו מחוץ לסרטים המקוריים. הטריילר מספק הצצה ראשונה לאווירה הקסומה אך המפורטת יותר, וכולל הופעות של ג'ון לית'גו כדמבלדור ופאפה אסיידו כסוורוס סנייפ (ליהוק שעורר סערה בגלל שהוא שחקן שחור, ועל פי הספרים צבע עורו אמור להיות לבן).

לצד חשיפת השחקנים, הטריילר אישר את מה שהמעריצים קיוו לו: העונה הראשונה, "הארי פוטר ואבן החכמים", תעלה למסכים בחג המולד, ה-25 בדצמבר 2026.



