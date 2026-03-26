"נתניהו, זה מי שאתה בוחר": הישראלי הדהים את ארה"ב | צפו

לצד דני אבדיה שמציג את עונה היסטורית, בן שרף הטריף את הלילה את ארה"ב, עם דאנק מטורף דריימונד גרין אחד משחקני ההגנה הטובים בליגה: "אלוהים אדירים לא חשבתי שאראה דבר כשזה

אחרי ששבר שיא קריירה לפני יומיים, בן שרף הדהים את ארה"ב עם דאנק מטורף על דיימונד גרין במאני טיים של המשחק. אחד האוהדים כתב: "בן שרף הוא בעצם שחקן כדורסל מצחיק, נתניהו, זה מי שאתה בוחר לייצג את העם שלך"

Never thought I'd see Draymond get bodybagged by "Ben Saraf" pic.twitter.com/aWQnHVILB4

אוהד אחר התהלב: "אני עדיין לא מאמין שהוא עשה את החרא הזה. אף פעם לא רגע משעמם עם בן שרף". במשחק עצמו שרף העמיד שורה לא רעה של נתונים 14 נקודות, שבעה אסיסיטים וארבעה ריבונאדים. אוהד אחר "האשים" את דיימונד גרין: "דריימונד גרין הוא ציוני על כך שהוא נתן לבן שרף להטביע אותו ככה".



ברוקלין הפסידה 109:106 לגולדן סטייט ונותרה עם 17 ניצחונות בלבד מתוך 73 משחקים והם מחזיקים במאזן ה-29 מ-30 בליגה, כשרק אינדיאנה פייסרס עם מאזן גרוע יותר.

במקביל אבדיה וחבריו הביסו 99:130 את מילווקי באקס כשהישראלי קולע 18 נקודות ומוסיף ארבעה ריבונאדים ושבעה אסיסיטים.