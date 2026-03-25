ארה"ב שולחת את הדיוויזיה המוטסת ה-82 למזרח התיכון

לצד הדיווחים על הגעתם של 3,000 חיילי מארינס, ארה"ב שולחת גם את הדיוויזיה המוטסת ה-82. גם נושאת המטוסים ג'ורג' בוש בדרך. כל הסימנים מלמדים על מבצע קרקעי באיראן

מבצע שאגת הארי היום ה-26. לצד הדיווחים על שיחות שלום בין ארה"ב ובין איראן, האמריקאים ממשיכים לרכז כוחות משמעותיים באזור. אולי לקראת מבצע קרקעי.

בכתבה בערוץ i24news, פירט עמיחי שטיין על הכוח המוטס שיכול להגיע בתוך 18 שעות לכל נקודה בעולם.

"לא סתם נקראה הדיויזיה המוטסת 82 להגיע למזרח התיכון בשיא המלחמה של ישראל וארצות הברית מול איראן". היחידה, המכונה "מוקד 100 של צבא ארצות הברית", מתאפיינת ביכולת פריסה מהירה במיוחד: "בתוך 18 שעות הם יכולים להיות בכל נקודה על פני כדור הארץ... השיא שלהם מרגע ההקפצה ועד ההגעה ליעד עומד על 10 שעות".

לפי הדיווח, חיילי הדיוויזיה "בנוים לצנוח למרכזי לחימה מעבר לקו האויב ולהחזיק את הקו עד ששאר הצבא יגיע". היחידה ההיסטורית, שזכתה לכינוי "All American" עוד במלחמת העולם השנייה, נקראה בעבר למבצעים בפנמה ובחילוץ מאפגניסטן, אך "כעת מייעדים את הדוויזיה לאפשרות שנשיא טראמפ יורה על ההשתלטות על האי חארג'".

במקביל לכוחות המוטסים, נשלחו למזרח התיכון גם "שתי קבוצות לחימה אמפיביות שעליהם אלפי חיילי מרנס". מדובר בכוחות של ה-USS Boxer וה-USS Tripoli, המורכבים מ"מיני נושאת מטוסים שעליהן מטוסי קרב כולל מטוסי F35". הייחוד של כוחות אלו הוא ב"נחיתה האמפיבית", כאשר הספינות נושאות כלי רכב "מסוגלים לעלות במהירות ובקלות מלבי אל היבשה עם אלפי חיילים".

המסר העולה מריכוז הכוחות ברור: "בזמן שטראמפ מדבר על דיפלומטיה נמשכת בניית הכוח האמריקנית באזור". המקורות מצביעים על כך ש"אם אופציה א' לא תעבוד תמיד תהיה לו אופציה ב' מבצע קרקעי לכיבוש שטח הראשון מזה יותר מ-20 שנה".