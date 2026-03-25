הותר לפרסום: חייל מילואים נפצע קשה מירי רקטי בלבנון

הותר לפרסום כי חייל מילואים נפצע באורח קשה מירי רקטי של חיזבאללה בתוך שטח לבנון. משפחתו עודכנה

דובר צה"ל מתיר כעת לפרסם כי חייל במילואים נפצע באורח קשה מירי רקטי של חיזבאללה בתוך לבנון.

"מוקדם יותר היום (ד׳), חייל במילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מירי רקטי לעבר הכוחות בשטח לבנון. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה", נמסר בהודעת דובר צה"ל.

50 פצועים קל במהלך היממה האחרונה

בתוך כך עדכן, ארגון מד"א כי ביממה האחרונה (עד השעה 19:00) צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ל-64 בני אדם, מהם 50 נפגעי גוף ו-14 נפגעי חרדה.

21 מנפגעי הגוף נפגעו מירי הטילים, כולם במצב קל. 29 נפצעו בדרך למרחב המוגן, כולם במצב קל.

מתחילת מבצע "שאגת הארי" צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ל- 1,706 בני אדם, מהם 1,410 נפגעי גוף ו-296 נפגעי חרדה.

437 מנפגעי הגוף נפגעו מירי הטילים, מהם:

* 17 הרוגים, בהם 16 שמותם נקבע בשטח ו-1 שנפטר מפצעיו בבית החולים

* 19 פצועים קשה

* 34 במצב בינוני

* 367 פצועים קל

953 נפצעו בדרך למרחב המוגן ו- 3 נהרגו, 20 מהם בתאונות דרכים כשעצרו בצד הדרך בעת האזעקה.