דוברת הבית הלבן: "טראמפ מעדיף שלום, אבל..."

דוברת הבית הלבן התייחסה בהצהרתה לתקשורת האמריקאית למגעים סביב הלחימה באיראן, והסבירה כי למרות שהנשיא טראמפ מעוניין ומעדיף שלום על פני מלחמה, גם לו יש קווים אדומים

דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, קיימה הצהרה לתקשורת המקומית בארה"ב, שם חשפה פרטים מאחורי המשא ומתן, ומה יגרום לטראמפ להחמיר את הלחימה.

"המשטר האיראני מחפש יציאה מהמלחמה. אחרי האולטימטום של הנשיא טראמפ איראן הבהירה שהיא רוצה לדבר. הנשיא מוכן להקשיב" הסבירה לוויט.



בנוסף חשפה את ההתרחשות מאחורי הקלעים במסגרת תחילת המגעים: "אנחנו נמצאים בשיחות עם איראן שהובילו לעיכוב התקיפות נגד מתקני אנרגיה באיראן. יש לאיראן הזדמנות לשתף פעולה עם הנשיא טראמפ".

בקשר לאפשרות שהאיראנים יקשיחו עמדות, הסבירה עד כמה זה לא כדאי: "הנשיא מעדיף שלום - אבל אם איראן לא תכיר במציאות ותבין שהיא הובסה הנשיא טראמפ יכה בהם חזק יותר". והודיעה כי אי קבלת תנאי הנשיא, תוביל רק ליותר סבל לאיראן: "לא כדאי לאיראן לעשות חישוב שגוי נוסף. כל אלימות שתהיה מעבר לנקודה הזו היא תוצאה של סירוב איראני להגיע לעסקה".