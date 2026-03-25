דיווח: זה היום בו טראמפ יודיע על הפסקת אש

ברקע המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בישראל מעריכים כי הנשיא טראמפ יודיע בקרוב על הפסקת אש

בישראל מתחזקת בשעות האחרונות הערכה כי הממשל האמריקני נערך לצעד משמעותי לסיום המערכה הנוכחית כבר בימים הקרובים.

על פי דיווח של הפרשן המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, הנחת העבודה המרכזית כרגע בישראל היא שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עשוי להודיע על הפסקת אש רשמית כבר עד ליום שבת הקרוב.

הדיווח מגיע, כאמור, על רקע המגעים המדיניים שנערכו במהלך הימים האחרונים בין וושינגטון לטהראן, ועל רקע הלחץ האמריקני הכבד להגיע להסדר שיביא לשקט באזור עוד לפני כניסת חודש אפריל.

במערכת הביטחון ובדרג המדיני נערכים לכל תרחיש, אך ההערכה המרכזית מכוונת להודעה נשיאותית דרמטית בטווח הזמן המיידי.