בהלה בירושלים: נתניהו הנחה להגביר תקיפות מחשש להפסקת אש

ראש הממשלה נתניהו הנחה את הצבא להגביר את המאמצים להשמדת היכולות הצבאיות של איראן, מחשש להחלטה אמריקאית להכריז על הפסקת אש בימים הקרובים

ה-New York Times מדווח כי ראש הממשלה הורה בדחיפות לצה"ל להגביר את קצב התקיפות ככל הניתן, ולהגביר את הפגיעה בתשתיות המשטר לקצה. זאת, על פי הדיווחים בעקבות חשש כי טראמפ יחליט באופן פתאומי על הפסקת אש כוללת.

על פי הידיעה, לאחר קבלת תוכנית 15 הנקודות של הנשיא טראמפ והעברת ההצעה לאיראנים, הורה ראש הממשלה למערכת הביטחון להגביר ככל הניתן את הפגיעה במשטר, והנחה להאיץ לקצה את התוצאות בימים הקרובים. בישראל חוששים, על פי הדיווח, כי הנשיא טראמפ יכול לקבל החלטה בלעדית, מפתיעה ופתאומית אשר תביא את הלחימה לעצירה ללא התראה.

על כן בישראל מגבירים את הלחץ הצבאי על איראן, כאשר באותו זמן הצבא האמריקאי ממשיך גם הוא בתקיפות.