סגירת מעגל מהירה: הושמד המשגר שירה לחיפה והקריות | צפו

זמן קצר לאחר המטח לעבר חיפה והקריות, צה"ל סגר מעגל והשמיד את המשגר בשטח לבנון. בצה"ל מבהירים: "נמשיך לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה"

כוחות צה"ל ביצעו הערב (ד') סגירת מעגל מהירה בשטח לבנון, כאשר השמידו את המשגר ממנו בוצעו השיגורים לעבר מרחב חיפה והקריות זמן קצר קודם לכן. בתקיפה המדויקת הושמד המשגר ששימש את פעילי חיזבאללה לביצוע הירי.

מוקדם יותר הערב זוהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר חיפה והקריות. בנס לא דווח על נפגעים בנפש כתוצאה מהמטח, ואזעקות הופעלו ברחבי האזור ושלחו אלפי תושבים למרחבים המוגנים.



דובר צה"ל

מיד עם זיהוי מקור הירי, כלי טיס של חיל האוויר הופנו למרחב ובפעולה מהירה תקפו והשמידו את המשגר. בצה"ל הבהירו כי מדובר בחלק מהמדיניות ההתקפית נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון.

"צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל וימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר בהודעת דובר צה"ל לאחר התקיפה. בצה"ל מדגישים כי הכוחות ערוכים ופרוסים בהגנה ובהתקפה מול כל איום מצפון.