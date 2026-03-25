דיווח דרמטי: זו הסיבה שישראל לא חיסלה את נשיא איראן

חשיפה דרמטית באתר "ישראל היום" שופכת אור על ניהול המערכה מול איראן והחלטות הדרג המדיני והביטחוני בנוגע לצמרת המשטר בטהרן. בעוד שצה"ל הצליח לחסל את רוב הצמרת הצבאית והפוליטית של הרפובליקה האסלאמית, מתברר כי מספר אישים בודדים זוכים לחסינות מכוונת מצד ישראל.

על פי הדיווח, הנשיא פזשכיאן ושר החוץ עראקצ'י קיבלו חסינות רשמית לצורך ניהול המשא ומתן המדיני המתקיים השבוע. אולם, גורמים המעורים בפרטים מציינים כי השניים, יחד עם אישים בודדים נוספים במשטר, נהנים מהחסינות הזו כבר מהיום הראשון למלחמה. ההחלטה התקבלה במטרה לשמר אפשרות לשיח מול גורמים בתוך המשטר שיוכלו להוביל בסופו של דבר לסיום המערכה.

גורם ביטחוני המעורה בניהול המלחמה הבהיר את היכולות המבצעיות שעומדות מאחורי המהלך: "אם הצלחנו לחסל את כל הצמרת הצבאית, את חמינאי ורבים משריו, את לריג'אני ואחרים רבים, ברור שגם את פזשכיאן ועראקצ'י יכולנו – וביתר קלות".

לדבריו, אי-פגיעה בהם אינה נובעת מחוסר יכולת, אלא מהחלטה אסטרטגית מודעת להשאיר "כתובת" בצד השני לטובת מגעים מדיניים.