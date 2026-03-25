הרמטכ"ל בביקור פצועים: ״משתאה נוכח העצמה שאתם משדרים"

הרמטכ"ל הגיע לבית החולים רמב"ם לבקר את פצועי צה"ל שנפגעו בדרום לבנון. הוא אמר להם: "מצדיע לכם ומוקיר אתכם על שירותכם המשמעותי ועל ההקרבה שלכם למעננו"

הרמטכ״ל, רא"ל אייל זמיר ביקר היום (ד') בבית החולים רמב״ם בחיפה ונפגש עם פצועי צה״ל שנפצעו בלחימה בדרום לבנון במסגרת מבצע ״שאגת הארי״.

הרמטכ״ל סייר במחלקות השונות עם מנכ״לית בית החולים, ד״ר מיכל מקל, חיזק את הפצועים ומשפחותיהם ושוחח עימם.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״מתנאל, בנימין, גיא ואברהם - אתם משדרים נחישות גם לאחר הפציעה. אתם מבטאים עוצמה אישית ואת רוח הלחימה של צה״ל. אני מצדיע לכם ומוקיר אתכם על שירותכם המשמעותי ועל ההקרבה שלכם למעננו.

בני המשפחות - אתם נושאים יחד עם יקיריכם את הפציעה ומתמודדים עם הדרך להחלמה. הדאגה והנוכחות שלכם הם חלק בלתי נפרד מהשיקום ומהניצחון שלהם. אני משתאה נוכח העצמה שאתם משדרים. זה נוסך בי ובנו כוח ועוצמה.

לצד המשפחות עומדים הצוותים הרפואיים - אין לכם אח ורע בעולם. במסירות, במקצועיות ובאנושיות אתם מלווים את הפצועים, מצילים חיים ומחזקים את החוסן החברתי. יחד, אתם העורף והחזית גם כאן. צה״ל כולו מודה לכם.

צה״ל מחויב להמשיך ללוות, לטפל ולחזק את פצועי המבצע ואת כלל פצועי ונכי צה״ל. זוהי אחריותינו המוסרית והערכית העמוקה עבור מי שלחמו וממשיכים להילחם למען המדינה״.