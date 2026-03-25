אושר החוק שייתן ללוחמי מילואים עדיפות באוניברסיטה

אחרי חודשים של דיונים אושר החוק שיעניק עדיפות שייתן לחיילי מילואים עדיפות בתנאי הקבלה והרישום לאוניברסיטה. ח"כ צבי סוכות: "מי שנתן יותר - יקבל יותר".

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) סופית את חוק ההעדפה המתקנת ללוחמים ולמשרתי מילואים במוסדות להשכלה גבוהה, מהלך המעגן את ההטבות כחקיקת קבע בספר החוקים וקובע כי משרתים יקבלו עדיפות בתנאי הקבלה והרישום.

שר החינוך יואב קיש בירך על המהלך: "הובלנו מהפכה אמיתית. לראשונה אי פעם, לוחמים ומילואימניקים נכנסו לאקדמיה בהקלות מתחת לתנאי הסף, וזאת גם במקצועות המבוקשים ביותר כמו רפואה והנדסה".

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, הוסיף כי "האחריות להבטיח הזדמנות מוטלת עלינו. החוק מבטיח חזרה מהחזית לספסל הלימודים עם תמיכה ממשית ותנאים הוגנים".

החוק החדש מרחיב את ההטבות כך שיכללו גם הקלות ייעודיות לנשות משרתי המילואים, מתוך תפיסה ערכית שמי שנותן יותר למדינה – זכאי לקבל ממנה יותר.

המהלך מבטא הכרה בתרומת המילואימניקים לחוסנה של החברה הישראלית, ומבטיח כי הלוחמים ששבו מהקרב יזכו לתמיכה ממסדית קבועה ולא יצטרכו "להתחנן להזדמנות".