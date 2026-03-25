יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על נפתלי בנט

לכבוד יום הולדתו ה-53, קבלו 10 דברים שכנראה לא ידעתם על בנט. בכמה הונו מוערך? היכן הוא גדל, ואת מי הוא העריץ כשהיה צעיר?

היום יום הולדתו הלועזי של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בנט חוגג 53, והנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם אליו.

1. בשנת 2021 נטען ב"פורבס ישראל", כי הונו של בנט מוערך בכ-100 מיליון ש"ח, והא נחשב לראש ממשלת ישראל שהיה עשיר ביותר.



2. בנט היה ראש מועצת יש"ע - עמותה ציבורית שמייצגת ומאגדת את ההתיישבות ביהודה ושומרון.

3. הוא ראש הממשלה הראשון בישראל שאי פעם שחבש כיפה (דתי לאומי).

4. בנט דובר אנגלית ברמת שפת אם, בזכות הרקע המשפחתי שלו.

5. בנט שימש בעבר כראש לשכתו של נתניהו בזמן שהיה ראש האופוזיציה. היחסים ביניהם היו מתוחים ונשארו ככה לאורך השנים.

6. למרות התדמית הציבורית, מכרים מגדירים אותו כאדם יחסית פרטי שלא חושף הרבה מחייו האישיים.

7. בנט שירת בסירת מטכ"ל ובהמשך שירותו היה מפקד צוות ביחידת מגלן.

8. בנעוריו היו לבנט שני ספרים על המדף שהיוו לו השראה, "מכתבי יוני" של יוני נתניהו ו"יומן" של מאיר הר ציון. כבר מאז חלם בנט להתגייס ולהיות לוחם בסיירת מטכ"ל.

9. האקזיט המפורסם של נפתלי בנט, הוא מכירת חברת אבטחת המידע סאיוטה (Cyota), אותה הקים, לחברת RSA האמריקנית תמורת כ-145 מיליון דולר במזומן בשנת 2005. בנט כיהן כמנכ"ל החברה, שפיתחה טכנולוגיות למניעת הונאות פיננסיות, ומכירה זו ביססה את מעמדו כיזם הייטק מצליח לפני פנייתו לפוליטיקה.

10. בנט נולד בחיפה, הצעיר מבין שלושה בנים שנולדו למירנה (לבית לפקוביץ) ולג'ים בנט. הוריו עלו לישראל מסן פרנסיסקו שבארצות הברית ב-1967, חודש אחרי מלחמת ששת הימים. סבו וסבתו היגרו לסן פרנסיסקו מפולין, ועלו לישראל בזקנתם.