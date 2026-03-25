עמית סגל חושף: זו הסיבה שנתניהו לא מפטר את זיו אגמון

פרשן חדשות 12 עמית סגל, התייחס היום (רביעי) לחשיפתו אמש, על הציטוטים המחרידים שאמר זיו אגמון דובר ראש הממשלה נתניהו, וחשף פרטים נוספים מאחורי הקלעים.

תחילה אמר סגל: "מדובר בסדרה של התבטאויות, בסדרה של שיחות, התכתבויות וואטסאפ, הקלטות, פנים אל פנים. לא מדובר בעניין חד-פעמי או רגיל.

הסיבה שכרגע אגמון עדיין בתפקידו, היא כי הוא מקפיד לשחק משחק די מתוחכם. מצד אחד, הוא לא הכחיש את זה, גם אתמול בהודעה שלו, הוא לא באמת מכחיש מה הוא אמר, והוא גם לא מאיים בתביעת דיבה, כי הוא יודע היטב שבמקרה כזה ייתכן שהמקור יחליט שהוא מאשר לפרסם גם את חומר המקור, מה שנמצא ברשותנו.

זאת אומרת, לא רק את הצילום הגרפיקות שאנחנו עושים, אלא את המקור, בין אם זה הקלטות או שיחות וואטסאפ או דברים אחרים. אז את זה הוא מקפיד לא לעשות. אבל בשיחות עם שרים, למשל השר בן גביר הוא אומר, אני לא אמרתי דבר כזה, לא אמרתי דברים כאלה".

סגל ציין שהוא לא עקבי: "לפעמים הוא אומר שזה היה בהומור, לפעמים הוא אומר, אני מצטער, אולי מעדתי בלשוני. ואז בעצם הוא מאפשר לאנשים שמעסיקים אותו, במיוחד לאדם אחד בנימין נתניהו, את הערפל שאומר, תשמע, אז אולי אני לא אפטר אותו סתם".

עוד טען סגל כי יש 2 סיבות נוספות לכך שאגמון לא מפוטר. "אחת, שלנתניהו פשוט אין אנשים בסביבה שלו. רבים מהם נחקרו ונעצרו. ליטרלי אין מי שירים את הטלפון כאשר הוא הולך.

והדבר הנוסף הוא שאני חושב שנתניהו מאוד חשוב לו לשלוט באירועים ולא להיגרר אחריהם. זאת אומרת שתצא הודעה של התפטרות, כאילו לא קשורה, דברים כאלה. בכל אופן הערכה בלשכה היא שהוא לא יאריך ימים שם".