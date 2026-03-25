מזג האוויר בדרום: כביש 90 נפתח לתנועה

במחוז הדרומי של המשטרה קיימו לפני זמן קצר הערכת מצב בעקבות פגעי מזג האוויר, ובסיומה הוחלט על פתיחת מספר צירים מרכזיים שנסגרו לתנועה.
נכון לשעה זו, כביש 90 נפתח לתנועה מהכניסה הצפונית לאילת ועד לצומת הערבה. כמו כן, כביש 25 נפתח בקטע שבין צומת הערבה לצומת צפית.
מנגד, כביש 12 וכביש 40 (בקטע שבין צומת ציחור למצפה רמון) נותרו חסומים לתנועה עד להודעה חדשה בשל תנאי הדרך המסוכנים.
שוטרי המחוז הדרומי ממשיכים לפעול בפריסה רחבה במטרה לשמור על שלום הציבור ולסייע למשתמשי הדרך בהתאם לצורך עד לחלוף המערכת.
במשטרה מדגישים כי העדכונים ימשיכו לזרום באמצעי המדיה השונים, וקוראים לציבור הנהגים לגלות ערנות ולהישמע להנחיות השוטרים בשטח.
