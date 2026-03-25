לא בגלל שנפצע: זו הסיבה שחמינאי שומר על שתיקה

מנהיג איראן החדש, מוג'תבא ח'אמנאי, פצוע, מבודד ואינו מגיב להודעות - למרות זאת, זו כנראה לא הסיבה לכך שהוא שומר על שתיקה

מנהיג איראן החדש, מוג'תבא ח'אמנאי, פצוע, מבודד ואינו מגיב להודעות המועברות אליו, כך דווח בוושינגטון פוסט שלשום.

הערב (רביעי) מוסר גורם ביטחוני, כי המנהיג העליון חמינאי פצוע ברגלו ובפניו כתוצאה מתקיפת צה"ל.

עוד אמר הגורם הביטחוני, כי הוא מתנהל אחרת מאביו מתוך בחירה ולא בהכרח בגלל פציעתו, וזו הסיבה כי הוא לא פרסם הצהרה בגלוי.

"העמידה שלו בצל היא מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ. ראשית יש מורכבות בתהליך קבלת ההחלטות באיראן. סיכולו של עלי חמינאי סיים עידן שהחלטתו הסופית מונעת פיצוצים בצמרת", מסר.

"יש לא מעט ויכוחים וחילוקי דעות בצמרת האיראנית על המשך הלחימה והמו"מ עם ארה"ב בין קיצוניים ופרגמטיים שחוששים לשרידות המשטר".