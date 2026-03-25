נעצרו 10 ערבים מהשומרון שתכננו פיגוע חטיפה

הותר לפרסום: השב״כ, המשטרה וצה"ל סיכלו חולייה של עשרה פלסטינים מהשומרון המזוהה עם חמאס שביצעה מספר פיגועי מטען נגד כוחות צה״ל ותכננה לבצע פיגועים קשים נוספים, בהם פיגוע חטיפה נגד יהודי תושב האזור

הותר לפרסום. בפעילות משותפת של השב״כ, היחידה המרכזית במחוז ש"י שבמשטרת ישראל וצה״ל, סוכלה חוליית טרור המזוהה עם חמאס, המונה 10 פלסטינים מהכפר ביתא שבשומרון, אשר פעלה לקדם פיגועי ירי ומטען בשנתיים האחרונות.

במסגרת החקירה נתפס ברשות החולייה אמל״ח רב, בהם נשק מסוג M16, חומרי נפץ ומטענים המוכנים להפעלה מרחוק.

המנהרה שנחפרה לצורך החטיפה צילום: דוברות המשטרה

חברי החולייה שנתפסו צילום: דוברות שב

במהלך חקירתם בשב״כ הודו המחבלים כי ביצעו סדרה של פיגועים, ביניהם פיגועי מטען שהופעלו נגד כוחות צה״ל אשר מומשו בחודשי מרץ-אפריל 2025, מהם נפצעו שלושה חיילי צה״ל, מתוכם שניים במצב קשה.

חפרו מנהרה לצורך חטיפה

עוד עלה כי חברי החולייה נטלו חלק במספר פיגועי ירי ונערכו למימוש פיגועי תופת משמעותיים נוספים, בתוך כך כוונות לממש פיגוע חטיפה ואף חפירת מנהרה לטובת פיגוע החטיפה.

המטען והנשק של חוליית המחבלים צילום: דוברות המשטרה

מהחקירה עלה כי אחד מחברי החולייה חפר מאחורי ביתו מנהרה בעומק כ-6 מטרים, במטרה לכלוא בה חטופים. במסגרת תכנון פיגוע החטיפה ערכו חברי החולייה תצפיות לעבר אחד מתושבי האזור אותו תכננו לחטוף, אולם לאור ההבנה כי יתקשו לבצע פיגוע זה האמור לא יצא אל הפועל.

סיכול חוליית החמאס מהווה סגירת מעגל משמעותית והביאה למניעת פיגועים קשים נוספים אותם תכננו חברי החולייה.

עם סיומה של החקירה בשב״כ ובמחוז ש"י, ולאחר שגובשה תשתית ראייתית למעשיהם, כל אחד מהנאשמים על פי חלקו, הוגשו כתבי אישום לבית המשפט הצבאי שומרון נגד 10 מחברי החולייה, אשר חלקם, הואשמו בעבירות של ניסיון גרימת מוות בכוונה, ירי לעבר אדם וניסיון חטיפה.